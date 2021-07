la vacuna, la genètica i la bona fe

Per aconseguir ni que sigui un bri d’immunitat, responsablement i conscientment no faltem a la cita per la vacunació poblacional i, per a les personals conseqüències que segueixin, confiem que la part bona de la genètica continuí acompanyant-nos.

