2 de setembre de 2025
Sense categoria
la utopia
Segons com, és i no és una ficció la possibilitat de donar l’oportunitat als qui, emigrant, fugint de la misèria, de conflictes bèl·lics locals o de sequeres establertes, amitjanar-los repoblant la buidor dels pobles a condició de recuperar la possible activitat productiva que un dia els donava per a viure garantint-los ara, institucionalment, la sortida digna als mercats de consum.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!