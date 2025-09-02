tempus fugit

de tot i de res

    la utopia

    Segons com, és i no és una ficció la possibilitat de donar l’oportunitat als qui, emigrant, fugint de la misèria, de conflictes bèl·lics locals o de sequeres establertes, amitjanar-los repoblant la buidor dels pobles a condició de recuperar la possible activitat productiva que un dia els donava per a viure garantint-los ara, institucionalment, la sortida digna als mercats de consum.

    “la veritable lluita política, com explica Ranciere contrastant a Habermas, no consisteix en una discussió racional entre interessos múltiples, sinó que és la lluita paral•lela per aconseguir fer sentir la pròpia veu i que sigui reconeguda com la veu d’un interlocutor legítim.” (Slavoj Žižek)
