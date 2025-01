Sense categoria

ja era hora!

Com que encara la memòria no em falla gaire, des de mitjan segle passat, el record del full del característic bloc de paret d’un calendari, el Duran o el Maragall, voltant per la taula del menjador, formava part del conjunt del tassó amb llet i cacau i el pot de galetes maria, del primer àpat del dia i així, de mica en mica aprenent a llegir, més m’interessava que em distreia allò que estava escrit al dors: efemèrides, encreuats, endevinalles, receptes, poemes… sovintejaven per cada un dels dies de l’any, però, que jo recordi, en cap full dels milers que hauré llegit, el plaer de trobar, sense embuts, un text independentista com el d’avui m’ha fet pensar que, tal vegada com que la ciutadania catalana ja s’ha despertat, aconseguint ser més dels que ells volen i diuen, el poc o molt que quedi per fer ja està del tot ben encarrilat.

