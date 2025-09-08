8 de setembre de 2025
«la necessitat no té llei»: significa que el qui es veu constret per la necessitat a fer una cosa, la fa, encara que li estigui prohibida
Ningú s’atrevirà a posar en dubte que aquella “España mesetaria” era un crac perquè, abans del maig francès, aquell del seixanta-vuit, a l’altiplà central ja hi havia qui, desafiant aquell “prohibido” del cartell municipal, posava en pràctica la frase “interdit d’interdire” saltant-se la prohibició omplint d’aigua, pots, olles, galledes, i el que fos.
