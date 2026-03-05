tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • @gínia
    • 5 de març de 2026
    General, la gatera
    0 comentaris

    la mur

    De tant en tant fèiem la matinada passejada visitant el recinte talaiòtic més a prop de casa. Tu, xalaves d’allò més furgant els amagatalls de fugaces sargantanes que et passaven a tocar del morro i jo, com sempre fins ara, m’intrigava saber d’on traurien i com coi de tècnica mourien les pedres que formen la verticalitat i horitzontalitat de la Taula del poblat.

    Amb aquest ritual de tu anar buidant la bufeta lluny de l’asfalt i ambdues movent l’esquelet per no anquilosar-nos massa, ens ho passàvem bé, oi?

    “veure el punt”: adonar-se de petits detalls
    17.11.2025 | 12.20
    A Sense categoria
    mesurar fins a l’infinit espais i línies de seguretat, però, sobretot les estratègies de poder
    04.05.2020 | 12.15
    A General
    saber greu
    17.03.2015 | 8.42
    A General

