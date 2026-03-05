5 de març de 2026
De tant en tant fèiem la matinada passejada visitant el recinte talaiòtic més a prop de casa. Tu, xalaves d’allò més furgant els amagatalls de fugaces sargantanes que et passaven a tocar del morro i jo, com sempre fins ara, m’intrigava saber d’on traurien i com coi de tècnica mourien les pedres que formen la verticalitat i horitzontalitat de la Taula del poblat.
Amb aquest ritual de tu anar buidant la bufeta lluny de l’asfalt i ambdues movent l’esquelet per no anquilosar-nos massa, ens ho passàvem bé, oi?
