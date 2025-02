la mur

Tot fa pensar que amb el posat captat en la foto tu també, feliç, t’ho passaves bé. Per terra ferma, en un tres i no res, aconseguies col·locar-te capdavantera com aquells exploradors que fan anar davant la tropa inspeccionant el camí o per detectar el perill d’un enemic; ara bé, tractant-se d’estar dins la mar, paties tan nedant i ploriquejant per no poder fer el mateix, que evitant-te l’angoixa, érem nosaltres les que acabament seguint-te a tu.

