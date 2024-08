la monomania

Sense categoria

Dia i nit, la paranoia que pateix el personatge del xistós conte de Pere Calders, La Invasió Subtil, cada vegada més s’apodera de la ciutadania que habita llocs declaradament turístics. Tothom tem, sofreix i amoïna la subtil allau turística i més quan clarament veu que el turista de creuer de curta estada, més penques que el de llarga dels hotels, impunement, deixant només quatre perduts euros els pocs que baixin del creuer, la resta de tripulants i tripulació, descaradament, com aquell que se’n fot de tot, en un vist i no vist, només deixen fems i deixalles acaparant, això sí, litres i litres d’aigua potable. Són l’enemic, aviat ens ho prendran tot, fins la vida, no tindrem temps d’escapolir-nos.

