tempus fugit

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    • 13 d'agost de 2026
    General, la gatera
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    la immersió astronòmica d’ahir

    Com que damunt sa roqueta l’eclipsi succeí entre les 19:30 i  20:30 p.m., mentre la lluna ocultava l’astre solar, segons la tradició tu, gall amo del galliner pensant que era l’hora de dormir devies desaparèixer i, sense encara agafar el son, la sensació d’un sobtat escamoteig de la nit i el dia et faria ballar el cap.

    Avui, un cop tornada la normalitat horària de comportar-te, com aquell que no vol la cosa, continuaràs picotejant i controlant el territori.

    l’enllumenat
    16.05.2014 | 8.36
    A Sense categoria
    era
    28.04.2022 | 11.10
    A era, General
    escapisme terapèutic
    26.02.2014 | 8.15
    A Sense categoria

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