Sense categoria

“la felicitat no és un destí, és una forma de vida”

Són britànics de vacances en la modalitat del seu “imserso”, trepitjant un antic territori de domini segons consta, culturalment respectat i constructivament fructificant, la qual cosa dona peu a pensar que ja ve de lluny això de compartir un refrany en la llengua materna de cadascú, força adient amb el caràcter dels del “poc a poc” i el flegmàtic dels que l’expressen dient: “happiness is not a destinarion it is a way of life.”

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!