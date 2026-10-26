tempus fugit

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    • 26 d'octubre de 2026
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    la europa que bull d’aldarulls

    Dels aldarulls en què acaben les manifestacions pacífiques reivindicant millores en educació, salaris, drets a habitatges de lloguer o compra fora del domini dels fons voltor, el que més em fa por és veure que cada vegada en són més i més els policies armats i blindats ensinistrats a detenir-les repartint hòsties de manera acarnissada amb espurnes d’encegats maltractadors. L’espectacle d’aquesta repressió gratuïta em fa pensar en quina serà la ideologia dels interessats en alimentar-los perquè els protegeixin i, si és la que em penso, la negror del feixisme emergent ja està ocupant llocs de poder en plurinacionals empreses i organismes governamentals

    França, capdavantera en protestes socials, pel que sembla també ho és en la repressió cap a les mobilitzacions ciutadanes.

    boncopdecup, ara sí, ara va de bo, Junts pel Sí o la metamorfosi conseqüent
    04.01.2016 | 8.55
    A General
    in memoriam
    20.11.2015 | 8.49
    A General
    drets dels animals: l´enfotisme, la rebel•lia
    06.07.2018 | 7.53
    A General, la gatera

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