26 d'octubre de 2026
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la europa que bull d’aldarulls
Dels aldarulls en què acaben les manifestacions pacífiques reivindicant millores en educació, salaris, drets a habitatges de lloguer o compra fora del domini dels fons voltor, el que més em fa por és veure que cada vegada en són més i més els policies armats i blindats ensinistrats a detenir-les repartint hòsties de manera acarnissada amb espurnes d’encegats maltractadors. L’espectacle d’aquesta repressió gratuïta em fa pensar en quina serà la ideologia dels interessats en alimentar-los perquè els protegeixin i, si és la que em penso, la negror del feixisme emergent ja està ocupant llocs de poder en plurinacionals empreses i organismes governamentals
França, capdavantera en protestes socials, pel que sembla també ho és en la repressió cap a les mobilitzacions ciutadanes.
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