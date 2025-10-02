2 d'octubre de 2025
jugueta per a Ítacs del futur
Tu, amb la figura d’un enfurismat pas al galop, enganxat damunt d’un balancí, vas ser ideat amb la intenció que així fos més creïble galopar cap a l’imaginari aventurer de criatures, sobretot de les més crescudes per allò d’estalviar-se la cantarella (1) d’un major que els indiqui a on han d’anar si, ja tenen edat per imaginar les Ítaques del demà.
(1) Arri, arri tatanet, que anirem a Sant Benet,comprarem un formatget,per dinar, per sopar,
per a la Laia no n’hi haurà!. Arri, arri tatanet, que anirem a Sant Benet,comprarem un panellet
per dinar, per sopar, per a l’Àlex no n’hi haurà!
