habituds incògnites d’un xoriguer comú

Fa mal de saber si estàs d’anada o de tornada així com, cap a on o, des d’on; el que si podem saber és que, entre el fet d’anar o el fet de vindre, amb les urpes, aferrant el cablejat, t’has aturat però…, per descansar o…, per guaitar?

