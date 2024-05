generalitzada cursa de supervivència

Adaptant-vos a la velocitat de la barcassa de pesca, quina cridòria de xivarri que foteu barallant-vos entre vosaltres i tot per veure qui s’endú, cap a l’estómac, un bocí de les restes que no tenen sortida al mercat de consum llençat al mar. Qui de prop pugui observar-vos s’adonarà que en algun o altre moment, competint entre vosaltres, a vegades demostreu destresa traient de l’aigua el vostre trofeu de pesca o, a vegades, força traça en fotre’l del bec d’una altra. De fet, no feu res diferent d’allò que sovint succeeix en una llotja de peix perquè també, entre cridòries, existeix la competència per veure qui s’endurà el lot cap al seu comerç.

