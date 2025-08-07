tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • eivissa del 75
  • la manxa dels 70
  • memòria: barri de porta
  • memòria: míting CNT montjuïc 1977
  • tres tombs
  • @gínia
    • 7 d'agost de 2025
    General, la gatera
    0 comentaris

    gat calicó

    Ves per on, cercant i cercant el motiu ara va i resulta que tu ets, si l’estadística de gènere no falla, una gata calicó.

    Com sempre, la Viquipèdia aclareix qüestions, motius, fets…, transcendents o superflus de qualsevol tema que passi pel magí com aquesta curiositat del trencaclosques de colors del teu pelatge i no creguis que no tens un historial només meritori sinó que també, entendridor quan entre altres coses la cultura popular, de tu diu: “Tradicionalment, en diverses cultures els gats calicó s’han identificat com a portadors de bona fortuna, potser perquè són poc comuns. Una de les gates calicó més famoses és la Tama, una gata calicó japonesa que va ser la cap d’estació i directora d’operacions a l’estació de Kishi Kinokawa (Wakayama, Japó) des de l’any 2007 aproximadament i fins que va morir el juny de 2015.”

    “ha crescut com els arbres de la rambla” (1)
    30.04.2018 | 8.48
    A General
    de resplendors
    30.09.2024 | 12.07
    A Sense categoria
    la incògnita
    05.10.2018 | 8.43
    A General, la gatera

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.