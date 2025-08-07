7 d'agost de 2025
gat calicó
Ves per on, cercant i cercant el motiu ara va i resulta que tu ets, si l’estadística de gènere no falla, una gata calicó.
Com sempre, la Viquipèdia aclareix qüestions, motius, fets…, transcendents o superflus de qualsevol tema que passi pel magí com aquesta curiositat del trencaclosques de colors del teu pelatge i no creguis que no tens un historial només meritori sinó que també, entendridor quan entre altres coses la cultura popular, de tu diu: “Tradicionalment, en diverses cultures els gats calicó s’han identificat com a portadors de bona fortuna, potser perquè són poc comuns. Una de les gates calicó més famoses és la Tama, una gata calicó japonesa que va ser la cap d’estació i directora d’operacions a l’estació de Kishi Kinokawa (Wakayama, Japó) des de l’any 2007 aproximadament i fins que va morir el juny de 2015.”
