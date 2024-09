Sense categoria

“fil per randa” o “fil per agulla”: amb tots els detalls, sense deixar res

Hi ha mitjans digitals de notícies, entrevistes, opinions…, oberts a comentaris dels lectors on cada una de la persona periodista, opinant o lectora, fil per randa s’esplaiarà detalladament intentant no deixar res pendent de teclejar damunt l’ordinador.

