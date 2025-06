Sense categoria

“fil per randa”: minuciosament, pam a pam, pam per pam

Per fi, només falta l’opinió de la IA per saber, fil per randa, el sistema emprat pels talaiòtics construint els assentaments i llocs de culte sovint ara visitats per turistes que no tenen ni idea, més enllà de la dominació anglesa, del passat històric de Menorca.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!