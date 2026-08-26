26 d'agost de 2026
Sense categoria
estirant el fil de “manurqa”
A fi i efecte d’evitar que qualsevol projecte -supremacista o no- continuï fent la seva, davant el descontrol urbanístic i la massificació turística del capitalisme salvatge de dretes i l’encobert d’esquerres, fent trontollar la qualificació de reserva de la biosfera imprescindible, per no oblidar i mantenir les petjades d’antigues cultures que trobem per algun indret agrícola encara vigent avui en dia, bo és fer memòria del passat musulmà de Menorca.
En aquest “blog per descobrir l’illa” que expliquen “Al Andalus” menorquí, entre altres qüestions fan saber que:
“Ciutadella, va ser la ciutat àrab de l’illa, de la que també queden pocs vestigis. Els jardins, la mesquita…, tot allò que va existir estava emplaçat en el que avui és el casc històric de la ciutat. La Catedral, construïda sobra la que va ser la mesquita, va fer servir el minaret per al seu campanar.”
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