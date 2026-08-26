tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • eivissa del 75
  • la manxa dels 70
  • memòria: barri de porta
  • memòria: míting CNT montjuïc 1977
  • tres tombs
  • @gínia
    • 26 d'agost de 2026
    Sense categoria
    0 comentaris

    estirant el fil de “manurqa”

    A fi i efecte d’evitar que qualsevol projecte -supremacista o no- continuï fent la seva, davant el descontrol urbanístic i la massificació turística del capitalisme salvatge de dretes i l’encobert d’esquerres, fent trontollar la qualificació de reserva de la biosfera imprescindible, per no oblidar i mantenir les petjades d’antigues cultures que trobem per algun indret agrícola encara vigent avui en dia, bo és fer memòria del passat musulmà de Menorca.

    En aquest “blog per descobrir l’illa” que expliquen “Al Andalus” menorquí, entre altres qüestions fan saber que:

    “Ciutadella, va ser la ciutat àrab de l’illa, de la que també queden pocs vestigis. Els jardins, la mesquita…, tot allò que va existir estava emplaçat en el que avui és el casc històric de la ciutat. La Catedral, construïda sobra la que va ser la mesquita, va fer servir el minaret per al seu campanar.”

    la barrera
    07.03.2014 | 8.33
    A Sense categoria
    era
    07.04.2022 | 11.17
    A era, General
    els TBO
    31.03.2026 | 5.06
    A Sense categoria

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.