“estar molt atrapat”: estar en mala situació, en perill de pèrdua total (de salut, de diners, etc.)

Com que agradi o no agradi no hi ha res en aquest món que el pas del temps no certifiqui fugir de quedar atrapat, fer-ho al soscaire com la vella caseta de vora mar o l’antic veler de la imatge, pot ser motiu d’alliçonar la pròpia trajectòria vital alhora que t’ajuda a oblidar el malson de visualitzar costeres urbanitzacions de luxe estretament unides a clubs marítims carregats de iots amarrats o en manteniment.

