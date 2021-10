era

Era aquella manifestació exigint o pidolant, que de tot hi havia, que una de les guarderies del barri continues essent finançada per l’ajuntament. Era un dels molts barris obrers on algunes criatures anaven a la privada, sovint vergonyós pàrquing infantil, o a la mig concertada, i d’altres a ca l’àvia o parenta propera a fi i efecte de fer més nutritius els àpats alimentaris i despeses de la llar distribuint els sous guanyats feinejant en el treball legalitzat o submergit. Era la desfilada de mares pares i criatures rere pancartes enèrgicament dutes per criatures pares i mares, envaint trams de carrer destinats a circular vehicles obligant-los a parar, cosa que la majoria solidàriament feia de bon grat i, com sempre, una existent minoria mal parida ho feia insultant o renegant. És l’enigma 94, de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK RETINETTE IA.

