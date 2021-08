era

Era aquell matí d’un dels festius aprofitat per penjar una pancarta reivindicativa d’una de les mil i una mancances de tipus social del barri. Era la presència de persones endiumenjades passejant amb criatures, aparellats, amb cans o amb el carret de la compra a vessar de barres de pa, qui sap si cap a la cuina del bar o cap a la d’una família nombrosa. Era la no gens fàcil, però si valenta col·locació d’una pancarta enlairada tibant d’aquí i afluixant d’allà fins a aconseguir tensar-la i centrar-la tot preveient quin seria el temps de durada abans no fos enviada la brigada anti mostres del civisme que molestava a algun peix gros del consistori. És l’enigma 85, de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK .RETINETTE IA

