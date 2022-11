era

Era aquella tanca davant d’uns habitatges caserna amb el rètol “todo por la patria”, destinada a albergar migs desballestats vells cotxes, algun suport de canó “bosfors” i més d’un obús escampat per terra. Era la carcassa d’aquell tal vegada “morris minor” resistint els embats corrosius de la intempèrie. Era una despulla d’allò que en actiu gaudiria com a exòtic model de cotxe, fent patxoca circulant per carreteres o camins de l’illa, resignat per l’abandó, a ser vestigi del brillant passat. És l’enigma 134 de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK RETINETTE IA.

