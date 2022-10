era

Era aquella tanca davant d’uns habitatges caserna amb el rètol “todo por la patria”, destinada a albergar migs desballestats vells cotxes, algun suport de canó “bosfors” i més d’un obús escampat per terra. Era aquell parell de suports de canó testimonis de la maquinària bèl·lica necessària ja sia en la defensa de la legítima república sorgida de les urnes, ja sia per reforçar el militar feixista cop d’estat. Eren, espargits per terra, aquells obusos segurament ja detonats donant fe d’un tipus de munició emprada durant la Guerra Civil Espanyola, època en la qual serien considerats de moderna eficàcia destructora. És l’enigma 132 de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK RETINETTE IA.

