Era aquella tanca davant d’uns habitatges caserna amb el rètol “todo por la patria”, destinada a albergar migs desballestats vells cotxes, algun suport de canó “bosfors” i més d’un obús escampat per terra. Era aquell escampall d’andròmines on no faltaven les bèl·liques tan adients donada la proximitat dels habitants dels “tricorniats” habitatges militars. Eren, aturats en el temps, un petit recull d’artefactes segurament utilitzats durant la guerra civil ja fos pel bàndol republicà i antifeixista o pel feixista i colpista, en defensa de les respectives ideologies, la dels demòcrates i la dels bàrbars feixismes. És l’enigma 131 de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK RETINETTE IA.

