Era un tram del barceloní passeig del Born envaït per parades venent a l’engròs i al detall els productes cultivats en hortals propis o arrendats. Era pels voltants de clausura de la ubicació del mercat al Passeig del Born per traslladar-lo cap al modern espai de Mercabarna a la Zona Franca. Era la difusió d’aquells tríptics informatius del macroespai comercial que venedors i compradors a l’engròs s’avesaven a estudiar i repassar tot somiant si en el nou lloc de transacció hi sortirien guanyant o perdent tenint en compte la pèrdua d’aquella clientela a la menuda de producte diari per confeccionar àpats del dia a dia. És l’enigma 102, de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK RETINETTE IA.

