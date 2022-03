equidistàncies

Donat que ni la COVID-19, ni l’erupció volcànica de la Palma ni ara, l’atac de guerra de la Rússia de Putin contra Ucraïna no han afectat la seva persona, sent aquella mena de sensació de felicitat que acostuma a tenir la gent idiota -benestant o no- avara de practicar l’equidistància damunt qualsevol tema socialment preocupant, persones que per existir poden -a vegades ocasionalment podem- fer crispar el patiment de les que pateixen en carn pròpia qualsevol calamitat.

