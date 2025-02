els somrisos misteriosos

Com totes les ovelles tens l’enigmàtic rictus del somriure de La Gioconda i, en aquest cas de tafaneria per part teva, també la mirada s’hi assembla molt, tan sols el fet que a tu aquell dia només et fotografiessin un cop, és allò que havia de diferenciar-vos.

