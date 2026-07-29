tempus fugit

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  • @gínia
    • 29 de juliol de 2026
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    0 comentaris

    els sicaris institucionals

    Per la dècada dels setanta sota els efectes de la gens subtil repressió franquista, encorbatats antiavalots amb només un reforçat casc-visera, amb porres i empentes repartien de valent si rebien l’avida ordre de dissoldre qualsevol mena de pacífica manifestació demanant qualsevol classe de drets ciutadans.

    En cinquanta anys si pel bàndol pacífic reivindicatiu no ha canviat res pel repressiu, excloent l’enquistada mentalitat feixista franquista i borbònica, del casc-visera, porra i corbata s’han passat al blindat uniforme corporal portador d’escut, porra o arma de projectils de goma o pebre igualment àvids de continuar repartint de valent qualsevol mena de pacífica manifestació com la recentment convocada a Mallorca.

    correlacions
    23.05.2017 | 8.28
    A General
    gavina corsa
    08.09.2014 | 9.47
    A General
    quan un felí és part en el joc del “fet i amagar”
    07.10.2022 | 8.19
    A General, la gatera

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