17 de març de 2026
Sense categoria
els contes i el tramat de la seguretat amb el bon o mal comportament
La trapella Rínxols d’or, lliure de càrregues familiars triscava pel bosc i en ser enxampada causant estralls dins la cabana dels ossos, foragità arbreda endins gaudint de la seva voluntària llibertat. La segura inseguretat de la llibertat.
La Caputxeta, lligada a càrregues familiars, un cop patit l’ensurt de la topada amb el llop, coneixedora que l’ordre social establert era organitzat pel rebuig de ben o malintencionats ocupes de qualsevol habitacle foragitant-los empresonant-los, en la segona topada amb el llop a ca l’àvia ja sabia que, si xisclava demanant ajuda, prest alguna força armada acudiria a solucionar el problema. La segura seguretat de la dependència.
Relacionats
