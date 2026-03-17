tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • @gínia
    17 de març de 2026
    Sense categoria
    0 comentaris

    els contes i el tramat de la seguretat amb el bon o mal comportament

    La trapella Rínxols d’or, lliure de càrregues familiars triscava pel bosc i en ser enxampada causant estralls dins la cabana dels ossos, foragità arbreda endins gaudint de la seva voluntària llibertat. La segura inseguretat de la llibertat.

    La Caputxeta, lligada a càrregues familiars, un cop patit l’ensurt de la topada amb el llop, coneixedora que l’ordre social establert era organitzat pel rebuig de ben o malintencionats ocupes de qualsevol habitacle foragitant-los empresonant-los, en la segona topada amb el llop a ca l’àvia ja sabia que, si xisclava demanant ajuda, prest alguna força armada acudiria a solucionar el problema. La segura seguretat de la dependència.

    l’abstracció
    27.08.2025 | 9.30
    A Sense categoria
    jordi évole l’emboirat
    04.02.2020 | 9.16
    A General
    el drac de sorra
    12.08.2014 | 10.00
    A General

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.