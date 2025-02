Sense categoria

el vent del nord

Avui, de bon matí, el dia ens acompanya amb una sana tramuntanada que, eixugant humitats, també ens fa memòria de l’hivernal data del calendari, conjuntura que ens fa pensar en la dita castellana: «hasta el 40 de mayo no te quites el sayo«, sàvia advertència que, fins al 9 de juny d’una consolidada primavera no has de menystenir la roba d’abrigar, consell en rigorós vigor tot i ara coneixent l’escalfament global.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!