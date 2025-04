Sense categoria

el temporer

Fent la feina de llenyataire a l’hivern, li servia per estar “cachas” en la temporada d’estiu per fer de cambrer al “xiringuito” de platja que millor valorés la seva feina, simpatia i capacitat captivadora, però per damunt de tot la d’aguantar collonades vinguin del cantó que vinguin.

