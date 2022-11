el sempitern “alzamiento”

No sabrien com exhibir el canó, però sabien que si ho feien damunt del carro de suport, impediria el pas de vianants, per la qual cosa algun cervell avesat en estratègies va trobar que la millor solució era exposar-lo en posició d’erecció permanent, aquesta prepotent actitud que, tàcitament, tant agrada d’exhibir a les mentalitats bèl·liques ancorades en feixistes clavegueres d’arreu del món.

