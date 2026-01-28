tempus fugit

    • 28 de gener de 2026
    Sense categoria
    0 comentaris

    el pa com a motiu revolucionari i, la reaccionària submissió

    El motiu: Destacant la pregunta: “amb tot el que passa, perquè no hi ha crema de Bastilla?” de l’entrevista d’ahir a Lluís Llach, fa bo de recordar fets del segle XVIII a casa nostra: “lo pa, lo pa, lo pa” a iniciativa de dones de Barcelona fartes de suportar privilegis dels de dalt (sempiterns arbitraris legisladors), succeïts mesos abans dels francesos pel mateix motiu: “a Versalles, a Versalles”.

    La submissió: Ara, tres segles després d’insuficient democratitzat avanç aconseguit per lluites ciutadanes, topant de nou amb autoritaris abusos de poder, gràcies a la submissió apresa tenim una resposta creïble al perquè de la pregunta d’en Lluís, la qual cosa, per respecte als avantpassats que lluitaren per la dignitat de la ciutadania en qualsevol lloc del món, però sobretot, per alliçonar la present i la futura en l’actitud revolucionària de la insubmissió, ens obliga urgentment, sostenint fermament el testimoni heretat, a saber desaprendre’ns de les comoditats de l’après vassallatge ciutadà, decisió personal que, si més no per salut mental, va a missa.

