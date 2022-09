el moix que pensa en la imbecil•litat humana

A tu també se’t veu abatut per les tòrrides temperatures diürnes de mitjana, 30 graus i les nocturnes de 27 graus i, per acabar-ho d’adobar ara un 70% ara un 80% d’humitat les 24 hores del dia i així, dia rere dia, setmana rere setmana i, mes rere mes d’ençà del juny passat i, no saps com m’agradaria saber com t’ho fots per suportar, tot l’any, vestir la mateixa peluda indumentària…, per això deduesc que la frase que encapçala aquest apunt defineix exactament el que tu i els teus deveu pensar de nosaltres quan ens queixem de la maleïda calor i puta basca: -vosaltres, gairebé despullats i encara us queixeu…?, sou uns imbècils!

