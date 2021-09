el mai i el sempre de la pirateria

Mai va creure que els contes de pirates eren cosa del passat on la bonhomia d’algun quedava eclipsada per la maldat dels altres cosa que, en la pirateria actual, gràcies als neoliberals, fan que tots els dolents aparentin ser uns bons Jans. Sempre va creure que en la pirateria si s’està amb ella, tot t’ho creus i si no hi estàs, et fots i et calces perquè aviat t’apallissaran.

