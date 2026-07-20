20 de juliol de 2026
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el guarniment del carrer sant aleix en les festes d’es castell
El motiu d’avui al bloc: El flabioler o flabiolera damunt de l’ase, cavalcant per la façana inicien el replec de la colcada.
El motiu de demà: el caixer fadrí lluint l’ensenya de les festes també per la façana cavallejarà.
El motiu de demà passat: solidaritzant-se amb la llibertat de Palestina i condemnant el genocidi perpetrat pel govern d’Israel, una caixera o un caixer, muntant a cavall per la façana van.
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