22 de juliol de 2026
Sense categoria
el guarniment del carrer sant aleix en les festes d’es castell
El motiu d’abans-d’ahir al bloc: El flabioler o flabiolera damunt de l’ase, cavalcant per la façana iniciaven el replec de la colcada.
El motiu d’ahir: El caixer fadrí lluint l’ensenya de les festes també per la façana cavalleja.
El motiu d’avui: Solidaritzant-se amb la llibertat de Palestina i condemnant el genocidi perpetrat pel govern d’Israel, una caixera o un caixer, muntant a cavall per la façana va.
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19.07.2013 | 12.52
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