tempus fugit

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  • @gínia
    • 21 de juliol de 2026
    Sense categoria
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    el guarniment del carrer sant aleix en les festes d’es castell

    El motiu d’ahir al bloc: El flabioler o flabiolera damunt de l’ase, cavalcant per la façana iniciaven el replec de la colcada.

    El motiu d’avui: el caixer fadrí lluint l’ensenya de les festes també per la façana cavalleja.

    El motiu de demà: solidaritzant-se amb la llibertat de Palestina i condemnant el genocidi perpetrat pel govern d’Israel, una caixera o un caixer, muntant a cavall per la façana van.    

    el got ni mig ple ni mig buit, és a dir, més aviat buit.
    28.11.2016 | 8.31
    A General
    un espai d’amagatotis
    02.04.2024 | 11.43
    A Sense categoria
    recull (6) d’adhesions al Junts pel Sí i la CUP
    25.09.2015 | 8.43
    A General

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