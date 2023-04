el destorb

D’entrada vull demanar-vos perdó per trencar la tranquil·litat amb la qual, segur que de ben sortit el sol, passàveu el dia pasturant l’herba i sé de què us parlo sinó, ¿per què dins l’única imatge que vaig poder captar, se us veu tan atabalats fugint rere la mare que, sàviament per l’instint de conservació, frisava per posar terra entremig?

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!