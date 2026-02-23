23 de febrer de 2026
Sense categoria
dur-se bandera negra un amb un altre: dur-se molt per la punta, tenir-se mútuament enemistat
Per què serà que senyeres pirates són permissivament respectades de manera divertida i, quan es tracta d’estelades catalanes sempre, de manera caracollons, són reprimides?
-Perquè això de piratejar, des d’abans del descobriment d’Amèrica i de manera estructural des del regnat d’Isabel II d’Espanya, encara continua essent propi del ranci gen monàrquic feixista de l’espanyolisme.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!