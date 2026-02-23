tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • @gínia
    • 23 de febrer de 2026
    Sense categoria
    0 comentaris

    dur-se bandera negra un amb un altre: dur-se molt per la punta, tenir-se mútuament enemistat

    Per què serà que senyeres pirates són permissivament respectades de manera divertida i, quan es tracta d’estelades catalanes sempre, de manera caracollons, són reprimides?

    -Perquè això de piratejar, des d’abans del descobriment d’Amèrica i de manera estructural des del regnat d’Isabel II d’Espanya, encara continua essent propi del ranci gen monàrquic feixista de l’espanyolisme.

    mirall retrovisor del recés
    23.11.2022 | 8.45
    quan tot queda a casa
    22.10.2024 | 12.02
    “anar a fer escombra” (anar a netejar un lloc per poder-hi treballar)
    29.09.2021 | 9.02
