d’una variant tonalitat tropical

Per l’elevada temperatura de finals d’abril, podríem dir que estàs situat en una illa tropical en lloc d’una de la Mediterrània, a més a més, encarada cap a la tramuntana que també últimament sovinteja el qualificatiu de “calenta”, però…, com que ni tu ni jo podem fer ni petita ni gran cosa per revertir l’adversitat climatològica, procura, almenys per no socarrimar-te les plomes, escapolir-te dels potents raigs solars que jo procuraré, ni que sigui duent un fascinant vestit de tuareg, estalviar-me l’ús de cap crema protectora solar existent en el mercat de consum.

