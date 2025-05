Sense categoria

d’una innocent curiositat

Diuen que, per allò que no es coneix, la curiositat creix, però més quan la criatura és un cul d’en Jaumet, que l’obliga a saltar-se la disciplina de formar part de l’aforament de menudes cadiretes casolanes, per esbrinar aquella modalitat de dibuixos animats en tres dimensions que apareixien rere aquell llarguerut televisor.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!