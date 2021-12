d’una imaginària infidelitat

Moixeta, tot veient la teva fixa mirada cap a la gossa que m’acompanyava i la perseverança de no treure-li l’ull de sobre sigui per por, recel o curiositat cap al seu comportament vers a tu, per uns moments aconseguí despertar un bri d’enveja tipus gelosia cap a la innocent canina rival que tenia al costat.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!