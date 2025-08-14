14 d'agost de 2025
d’un esplugabous damunt d’una vaca menorquina
D’arrel viquipedista, anem per parts: De tu, vaca estirada damunt l’herba, diuen que en l’època talaiòtica ja formaves part la fauna illenca i la teva cria de boví s’ha mantingut a Menorca al llarg del temps amb totes les cultures que hi han passat, fenícia, grega, romana, musulmana, catalana, britànica, francesa, espanyola, etc., déu-n’hi-do!, però ara, gràcies al fet que disposes d’una Associació de Ramaders, sembla que el futur de permanència a l’illa, l’hagis de tenir garantit.
De tu, esplugabous, se’t caracteritza per ser qui ha experimentat un dels creixements més ràpids naturals de qualsevol espècie d’ocell, i, segurament, com en el moment de captar la imatge, no només estàs enfeinat en cercar l’aliment de paparres o puces de la vaca sinó que, de tant en tant, se’t presenta la feinada de l’auto expurgació per estar net i polit.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!