“dona de casa seva” (la que atén a les ocupacions casolanes i surt poc de casa)

Una dona a certa edat, com que hi ha tants motius per feinejar dins d’una casa, sortir poc no sap si, sortosament, s’ha convertit en una necessitat o un plaer.

