del so i del son

Com que és a primera hora del matí laboral, segur que estàs dins de la profunditat del primer, segon o tercer son després de tranuitar amunt i avall dins i a fora del magatzem de jardineria. De l’altaveu de l’aparell musical que tens a tocar d’on no surt cap so, tot s’ha de dir que t’influencia igual que si estigués encès, la qual cosa no vol dir que si un soroll anòmal sorgís dins la botiga o algú s’apropés massa a tu, un cop captessis les invisibles ones, se’t veuria aquell lleuger moviment d’orelles i la mandrosa lleugera obertura d’ulls suficients per assabentar-te de si pots o no, continuar tranquil·lament dormisquejant al mateix lloc sense gaires emprenyamentes més.

