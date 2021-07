declaració d’ecològics principis

El llarguerut test ple de grava sota arrodonits còdols, fa de base dels trossejats pals de fusta desgastada per la salina trobats a l’arena de la platja després d’una llevantada, la qual cosa és significativa de l’artístic ecològic enginy substitutiu de plantes i flors entestades, és a dir, a més a més de netejar la costa i d’estalviar el consum d’aigua de regatge, hi ha qui sap embellir reciclant productes de quilòmetre zero.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!