de teules i de panells

Un cop desapareguda la visió del vell teulat de belles teules sota l’extensa capa de panells solars capaços de substituir de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient les velles i contaminants fonts d’energia elèctrica, penses que sí, que aquest és un dels camins cap al futur saludable, però també fa pensar en allò de, espavilats com són alguns cervells d’avui en dia, quant de temps no passarà fins a l’invent d’una potent macro microxip de 50 x 100 centímetres, substituta de cinquanta panells capaç de retornar, ni que sigui per enyorança, la visió de les velles i belles teules dels teulats…?

