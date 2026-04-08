8 d'abril de 2026
Sense categoria
de pics i repicó i de pobresa
Encara, de tant en tant veiem aquella gran anella de ferro penjada en una porta del carrer que, en absència de l’electricitat per poder accionar timbres, servia, sota consigna de pics i repicó, t’obrissin l’entrada o, sota la frase “estar pelat com un picaportes”, definissin el que se’n deia, se’n diu i per in saecula saeculorum se’n dirà, pobresa extrema.
Comparteix això:
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!