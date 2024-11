de pelussera i de pendons

Se’t veu un moix molt polit de pelatge net com una patena combinat de color blanc, negre i roig; tanmateix, tens un seductor atractiu que augmentes posant-te de perfil perquè saps de l’elegància d’aquest posat tan assidu en retrats de tota mena, però, si de tot això ja estàs assabentat, per si de cas, deixem posar-te al corrent per acréixer-te l’atractiu, que la combinació negre blanc i roig la tenen banderes de països com Alemanya, per dir-ne un de proper, fins a un munt dels anomenats països àrabs, com el Iemen, l’Egipte, l’Iraq el Sudan…

