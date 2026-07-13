13 de juliol de 2026
Sense categoria
de besllum
De gran, els retorns a la infància sovint omplen els pensaments per això, quan el club de jubilats del poble, arribades les festes del gloriós Sant Jaume, convida a tota la gent gran a una xocolatada a Sa plaça des Mercat, segur que sobrevinguts records de xocolatades d’infantesa o recordant allò que omplia el rebost de la casa amb l’aliment sòlid adquirit en la joventut i anys de bon veure, sota la porxada del desaparegut Mercat Municipal, els farà passar una bona estona i com ha de ser, sense deixar de ser criatures, per un parell d’hores xalaran, s’atiparan, oblidaran penes i quin remei!, acceptant dignament dolors crònics i mobilitats reduïdes.
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